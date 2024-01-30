В течение 2023 года на Ровенщине было зарегистрировано 139 случаев заболевания коклюшем — против одного случая в 2022 году.

Дети какого возраста болеют больше всего

Показатель заболеваемости составил 12,1 случаев на 100 тыс. населения. Это больше всего в Украине.

Самой уязвимой возрастной группой являются дети от 1 до 4 лет. В основном они и заболели — 134 человека, или 96,4%.

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Среди заболевших 79% вообще не привиты или не имеют очередной прививки против коклюша.

Многие дети, которые заразились коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев.

Симптомы коклюша

Коклюш — чрезвычайно заразное заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией. Болезнь легко распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле или чихании.

Симптомы, как правило, появляются через 7-10 дней после инфицирования. Первыми признаками коклюша являются умеренный жар, насморк, кашель, который почти всегда переходит в судорожный.

У младенцев может появиться апноэ — временная остановка дыхания. Реже возникают судороги и поражение головного мозга (энцефалопатия).

Осложнением коклюша может стать пневмония.

Профилактика коклюша

Прежде всего это вакцинация. Согласно Национальному календарю прививок, детей вакцинируют сразу после рождения, а также в возрасте 4, 6 и в 18 месяцев. То есть ребенок должен получить четыре прививки.

В 2023 году на Ровенщине первые три прививки против коклюша получили 78,4% детей. Ревакцинацию в 18 месяцев прошли 82%.

Врачи предупреждают, если по каким-то причинам ребенок пропустил прививки, следует наверстать их как можно скорее, поскольку в условиях чрезвычайной ситуации непривитый своевременно ребенок имеет более высокий риск заразиться коклюшем и получить серьезные осложнения.

Источник: Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб