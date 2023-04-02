Во время войны в Ровенской области количество случаев туберкулеза выросло на 21%, сообщил директор областного фтизиопульмонологического центра Федор Аврука.

— Если взять за основу 2021 год, то в 2022 году мы наблюдаем по данным Центра общественного здоровья, в выявлении туберкулеза наблюдается прирост на 21%. Это касается впервые зарегистрированных лиц, ранее не имевших к тому отношения, — уточнил он.

Врач рассказал, что в области есть флюоромобили, которые выезжают делать рентген в любую точку Ровенщины. Во время выездов оказывается немало подозрений туберкулезу.

В области также функционирует доставка системы биологического материала, функционируют аппараты, за 72 часа выявляющие болезнь.

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Кто в группе риска

Группы риска на сегодняшний день расширились и война внесла свои коррективы.

— У них сейчас военнослужащие, ВПЛ, которые находятся в компактных местах пребывания. Ну и те группы риска, которые были раньше – алко- и наркозависимые люди, – сообщил директор центра.

Профилактика

Чтобы предотвратить распространение туберкулеза, Федор Аврука советует каждый год обязательно проходить флюорографию, а людям из группы риска — два раза в год, как минимум.

Также важно вести здоровый образ жизни, рационально питаться и избегать переохлаждения, лечить хронические заболевания и т.д.