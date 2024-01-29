В Ровенской области зафиксирован значительный рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, эпидпорог превышен на 34%. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Статистика заболеваний

За прошедшую неделю почти 9,5 тыс. жителей Ровенской области заболели гриппом и ОРВИ. Это на 35% больше, чем за предыдущие семь дней.

Кроме того, возросло количество госпитализаций, связанных с острыми респираторными болезнями. Сейчас большинство пострадавших — это дети.

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— Уровень заболеваемости высокий и превышает эпидемпорог на 34%, — подытожил начальник Ровенской областной военной администрации.

Дистанционное обучение

Чтобы предотвратить распространение инфекции, шесть школ Ровенщины перешли на дистанционное обучение. А именно: Ровенский лицей № 7, Рафаловский Петропавловский, Людинский, Зносицкий, Песковский лицеи и Костопольский лицей № 6.

Александр Коваль сказал, что сейчас эпидемиологическая ситуация не требует введения карантина, а также напомнил о соблюдении масочного режима и вакцинации.

Источник: Ровенская областная военная администрация