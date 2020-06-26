В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса на вещевом рынке Троещина.

По состоянию на 26 июня там зафиксировали Сovid-19 в пяти работников. Сейчас они находятся на самоизоляции.

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— Хочу сообщить, что вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке Троещина. Там подтвердили заболевание у пяти работников. Они лечатся на самоизоляции, — отметил Виталий Кличко.

Держпродспоживслужба определяет круг контактных лиц. А комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.

По состоянию на 26 июня в Киеве зафиксировали 4724 новых случаев коронавируса.

За все время пандемии в столице умерло 102 человека. Больше всего случаев за последние сутки диагностировали в Дарницком районе — 19. В Днепровском и Оболонском — по 18, а в Деснянском районе — 15 случаев.