В Запорожской области в городе Бердянск у одного из учеников общеобразовательной школы №4 подтвердили коронавирус.

Сейчас в учебном заведении устанавливают круг контактных лиц. По рекомендации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава, в классе, где учится заболевший ребенок, приостановили учебный процесс до 17 сентября.

Обучение для учеников перевели в онлайн-режим.

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Накануне Минобразования обнародовало объяснение, что делать, если у ученика или работника школы Covid-19. В частности, если у ученика подтвердился коронавирус, то весь класс идет на самоизоляцию и для него организуют дистанционное обучение.

А если Covid-19 подтвердили у контактных лиц, то директор может перевести на дистанционное обучение несколько классов или всю школу.

Источник: Бердянский городской совет