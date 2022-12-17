В Украине планируется создать три межрегиональных лаборатории первого (экспертного) уровня, в которых будут проводить полный спектр клинико-лабораторных и специфических исследований в области трансплантологии. Для них уже закупили соответствующее оборудование, сообщили в Украинском центре трансплант-координации.

В лабораториях будут проводить высокоточные иммуногенетические исследования и, в частности, исследования, направленные на определение совместимости между потенциальным донором и реципиентом.

Одна из таких лабораторий будет в больнице Первого медицинского объединения Львова, а также в Киеве (НИСЛ Охматдет) и Николаеве (Николаевская областная клиническая больница).

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– Выбор региональных локаций и клинических баз для лабораторий состоялся после сбора и анализа информации о материально-техническом и кадровом обеспечении нескольких сотен лабораторий по всей Украине, – говорится в сообщении.

В 2021 году Центр трансплант-координации инициировал создание межрегиональных лабораторий. В госбюджете в этом году заложили средства на закупку необходимого оборудования.

– Следует заметить, трансплантация и сейчас имеет лабораторное сопровождение. Но некоторые виды исследований проводятся только в столице, в регионах же используют устаревшие методики, – сообщил гендиректор УЦТК Дмитрий Коваль.

Именно поэтому создание лабораторий первого уровня – это и о качестве трансплантаций, их эффективности и об удобстве для медиков и пациентов.

Оборудование уже начинает поступать в лаборатории. В настоящее время начинается процесс его установки, отладки и валидации с одновременным обучением специалистов, который продлится до конца весны 2023 года. Ожидается, что лаборатории первого уровня будут полноценно заработать с осени следующего года.