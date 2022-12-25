41 генератор стоимостью около $500 тыс. доставили на нужды медицинских учреждений Украины представители бизнеса Казахстана. Об это сообщила пресс-служба Минздрава.

— Генераторы, в частности, были переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров — в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и другие регионы, — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в условиях отключений электроэнергии каждый генератор – это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций.

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Отмечается, что партия генераторов была доставлена благодаря работе межпарламентской группы дружбы Украина-Казахстан под председательством народного депутата Сергея Нагорняка.