Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении правительству нашей страны гранта непроектного типа на закупку критически важного оборудования для украинских больниц. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что на счет здравоохранительного ведомства уже перечислено 300 млн японских иен (более $2 млн), которые в ближайшее время будут направлены на закупку необходимого оборудования и материалов, а также на обучение медиков.

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Отмечается, что с начала войны Япония уже оказала мощную поддержку медицинской системе Украины. Так, весной от японской компании Fujifilm поступили ультрапортативные рентгеновские системы, благодаря которым осуществляется своевременный скрининг туберкулеза у внутренних переселенцев.

— Оборудование улучшило доступ к современной диагностике легочных заболеваний, включая выявление туберкулеза, — отмечается в сообщении.

Также накануне, в 2014 и 2015 годах, правительство Японии предоставляло Украине гранты непроектного типа на закупку специального оборудования для медучреждений и исследовательских учреждений, говорится в сообщении Минздрава.