Летальный исход от тяжелых осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, — такой посмертный диагноз медики поставили беременной на сроке 22 недели. Женщине было 39 лет.

Об этом во время очередного заседания Черниговского городского совета сообщил генеральный директор городской больницы №2 Владислав Кухар.

По его словам, пациентка слишком поздно обратилась за медицинской помощью, когда заболевание вошло в необратимую стадию. Как выяснилось, она не была привита от коронавирусной инфекции.

— Несмотря на то, что медики настойчиво рекомендуют делать прививки против этой смертельно опасной инфекции, все же наблюдается ничем не оправданная реакция сопротивления, мол, беременным вакцинироваться опасно. Поэтому и возрастает риск тяжелого течения коронавируса, – отметили медики больницы.

Как сообщил Владислав Атрошенко, в настоящее время в медучреждениях города занято 93% коронавирусных коек. Речь идет о 239 госпитализированных. Если этот показатель достигнет 350, в городе будет объявлен локдаун, уточнил генеральный директор больницы.

А между тем, Covid-19 может иметь самые печальные последствия для всех без исключения. Но, как показывают научные исследования, для беременных женщин ситуация в случае заражения может быть еще хуже: болезнь значительно увеличивает вероятность их госпитализации, преждевременных родов и даже летального исхода.

Защиту от всего этого предлагают вакцины против Covid-19. Однако уровень вакцинации беременных женщин упорно остается на низком уровне. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), только 31% беременных женщин были вакцинированы по состоянию на середину сентября.