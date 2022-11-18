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На теле почти 70% ожогов: в Днепре спасают раненого бойца

18 ноября 2022, 19:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операція
Источник: Depositphotos

В Днепре медики спасают бойца ВСУ, получившего почти 70% ожогов тела. Об этом сообщает Открытый со ссылкой на департамент здравоохранения Днепровского горсовета.

48-летний Владимир из Винницкой области получил ранения во время выполнения боевого задания. В результате взрыва он был контужен и сильно обожжен.

Огонь охватил почти все тело. У мужчины поражены слух и дыхательные пути. Боец пережил первую тяжелую операцию, предстоит еще длительное лечение.

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Медики продолжают бороться за жизнь военнослужащего. Возле него постоянно дежурит приехавшая сразу жена, как узнала о ранении мужа. Дома отца ждут трое детей.

Источник: Открытый

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