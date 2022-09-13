В американском округе Лос-Анджелес официально подтверждена смерть от обезьяньей оспы. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в окружном департаменте здравоохранения. Это первый летальный исход от вируса в США.

Связь смерти с вирусом оспы обезьян подтвердили и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC ). Там заявили, что у пациента была сильно ослаблена иммунная система, и он был госпитализирован.

В ведомстве уточнили, что никакая дополнительная информация не будет обнародована.

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— Лицам с тяжелым иммунодефицитом, которые подозревают, что у них оспа обезьян, рекомендуется как можно раньше обращаться за медицинской помощью и лечением и оставаться под наблюдением врача во время болезни, — говорится в пресс-релизе.

По словам профессора отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта Уильяма Шаффнера, ослабленная иммунная система человека не может контролировать вирус, который размножается неконтролируемым образом на несколько систем органов, вызывая их дисфункцию.

Отмечается, что смертность от обезьяньей оспы крайне редка и часто поражает младенцев, беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой, например, от ВИЧ.

По данным CDC, в этом году в США было зарегистрировано почти 22 тыс. случаев вероятной или подтвержденной оспы обезьян . Больше всего — в Калифорнии: 4 300.

Отмечается, что во всем мире в результате этой вспышки было зарегистрировано почти 58 тыс. случаев заболевания и 18 подтвержденных случаев смерти.