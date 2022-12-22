Власти Китая намерены перейти к более узкому определению причин смертей от Covid-19, чтобы сократить статистику летальности по мере увеличения количества новых случаев коронавирусной инфекции.

О том, что этот процесс уже запущен свидетельствует нулевая констатация смертности в результате заражения Covid-19 на этой неделе, хотя сообщения свидетельствуют о перегруженности больниц и крематориев.

Сообщается, что эксперт по инфекционным заболеваниям, профессор Ван Гуйцян заявил, что Национальная комиссия здравоохранения недавно пересмотрела свои руководящие принципы, чтобы научно и объективно отражать смерти, вызванные пандемией коронавируса.

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По его словам, смерть от коронавируса будет классифицироваться как таковая только в случае пневмонии и дыхательной недостаточности.

— Смерти, вызванные другими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые или цереброваскулярные заболевания и сердечные приступы, не классифицируются как смерти, вызванные коронавирусом, — сказал Ван.

Отмечается, что новый метод противоречит руководству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором говорится, что многие страны теперь используют избыточную смертность как более точную меру истинного воздействия пандемии.

Избыточная смертность определяется как разница общего числа смертей в условиях кризиса по сравнению с ожидаемыми в нормальных условиях.

По данным ВОЗ, на избыточную смертность от Covid-19 приходится как общее количество смертей, непосредственно связанных с вирусом, так и косвенное воздействие, такое, к примеру, как дефицит основных медицинских услуг.

По этим критериям новый китайский метод подсчета смертей от Covid-19, исключающий основные заболевания, затруднит сравнение смертности с другими странами.