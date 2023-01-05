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На фоне слабого интереса к вакцинации: ежедневно в Польше регистрируют более 50 тыс. больных гриппом

5 января 2023, 15:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
На фоне слабого интереса к вакцинации: ежедневно в Польше регистрируют более 50 тыс. больных гриппом
Источник: Depositphotos

По данным Минздрава Польши, каждый день в стране официально регистрируют свыше 50 тыс. новых случаев гриппа. В основном болеют дети и пожилые люди.

Врачи отмечают, что это заболевание тяжело переносят все, но оно особенно опасно для самых маленьких, а также для пожилых, имеющих сопутствующие заболевания (гипертонию, сахарный диабет).

Сообщается, что грипп обостряет другие заболевания, а также может вызвать осложнения: менингит, вирусную пневмонию или миокардит, что приводит к аритмии сердца и даже смерти.

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По словам польских медиков, они также диагностируют у пациентов респираторно-синцитиальный вирус, много бактериальных инфекций и случаев скарлатины.

— Первые симптомы всех этих заболеваний очень схожи: высокая температура, кашель, насморк, слабость. Тесты могут быстро определить, чем болен пациент, — разъясняют врачи.

По их словам, вакцинация против гриппа в этом сезоне началась очень рано, но многие все равно не успели привиться. Врачи сетуют, что интерес к вакцинации, несмотря на пережитую пандемию коронавируса, незначителен.

Источник: Ukrayina.pl

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Вакцинация Грип Польша статистика
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