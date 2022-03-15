В конце минувшей недели Китай сообщил о самом высоком ежедневном общем количестве случаев заболевания коронавирусом за два года. И это, несмотря на то, что власти Шанхая и других крупных городов усилили целенаправленные блокировки и тестирование, чтобы остановить высококонтагиозный вариант Омикрон.

Число новых случаев заболевания Covid-19 превысило отметку в 1 000 человек впервые с начала пандемии по сравнению с менее чем 100 заболевших всего три недели назад.

Согласно последним ежедневным официальным подсчетам, опубликованным в пятницу, 11 марта, в более чем 12 провинциях было зарегистрировано 1 369 случаев заболевания.

— Необходимо принять более точные и эффективные меры профилактики и контроля, отследить источник и провести более глубокую скрининговую работу по разграничению тесных контактов, — заявил мэр Шанхая Гун Чжэн.

Сообщается, что власти по всей стране в последнее время склоняются к более мягким мерам в последние недели, поскольку усталость от Covid-19 растет.

Так, в Шанхае некоторые музеи будут временно закрыты с пятницы, заявили городские власти. Но это не коснется массовых закрытий общественных мест, чтобы не вызвать широкое распространенного гнева в социальных сетях.

Напомним, что Covid-19 был впервые обнаружен в Китае в конце 2019 года, но правительство в значительной степени держало его под контролем с помощью внезапных блокировок и массовых тестов, сохраняя при этом закрытыми свои границы.

Однако центральное агентство экономического планирования Китая недавно предупредило, что большие блокировки могут нанести ущерб экономике, а ведущий китайский ученый заявил на прошлой неделе, что страна должна стремиться к сосуществованию с вирусом, как и другие страны.