Китайские власти в субботу, 3 декабря, объявили, что в крупных городах, таких как Шэньчжэнь и Пекин, больше не требуются отрицательные тесты на Covid-19 для проезда в общественном транспорте.

Сообщается, что это небольшое ослабление требований к тестированию происходит даже тогда, когда ежедневные вирусные заражения достигают почти рекордного уровня.

По мнению экспертов, подобные решения — реакция властей на разгорающиеся по всей стране протесты жителей, разочарованных жестким соблюдением антивирусных ограничений уже четвертый год, в то время как остальной мир открылся.

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Сообщается, что власти Пекина и Шэньчжэня заявили, что пассажирам больше не нужно показывать отрицательный результат теста на Covid-19, чтобы пользоваться общественным транспортом, а также при входе в аптеки, парки и туристические достопримечательности.

Тем не менее, отрицательный результат, полученный в течение последних 48 часов, по-прежнему требуется для входа в такие места, как торговые центры, которые постепенно вновь открылись со многими ресторанами и закусочными, предоставляющими услуги на вынос.

Правительство сообщило о 33 018 новых случаях коронавирусной болезни за последние 24 часа, в том числе 29 085 без симптомов.