Вспышка гепатита А на Виннитчине была признана чрезвычайной ситуацией на уровне области. Для борьбы с этой болезнью привлечены врачи-эпидемиологи, специалисты по лабораторной диагностике, биобезопасности и биозащите.
28 октября в Винницкую область прибыла команда Минздрава во главе с главным государственным санитарным врачом Игорем Кузиным.
По состоянию на 31 октября в больницах области проходят лечение 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали. Но противоэпидемические мероприятия в регионе усилены:
- временно ограничена продажа товаров домашнего производства на рынках;
- дополнительные проверки проводят на предприятиях, которые обслуживают население и работают с продуктами питания;
- запрещены продуктовые ярмарки и массовые мероприятия;
- введено дистанционное обучение детей в Виннице;
- усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта.
Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции в области проводится вакцинация лиц, контактировавших с больными гепатитом А. В частности, в регион доставлено 1 100 доз вакцины ВГА.
Сейчас продолжается расследование для определения четырех вероятных факторов, указывающих на источники инфекции.