Вспышка гепатита А на Виннитчине была признана чрезвычайной ситуацией на уровне области. Для борьбы с этой болезнью привлечены врачи-эпидемиологи, специалисты по лабораторной диагностике, биобезопасности и биозащите.

28 октября в Винницкую область прибыла команда Минздрава во главе с главным государственным санитарным врачом Игорем Кузиным.

По состоянию на 31 октября в больницах области проходят лечение 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали. Но противоэпидемические мероприятия в регионе усилены:

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временно ограничена продажа товаров домашнего производства на рынках;

дополнительные проверки проводят на предприятиях, которые обслуживают население и работают с продуктами питания;

запрещены продуктовые ярмарки и массовые мероприятия;

введено дистанционное обучение детей в Виннице;

усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции в области проводится вакцинация лиц, контактировавших с больными гепатитом А. В частности, в регион доставлено 1 100 доз вакцины ВГА.

Сейчас продолжается расследование для определения четырех вероятных факторов, указывающих на источники инфекции.