Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

В Винницкой области из-за вспышки гепатита А объявлена чрезвычайная ситуация

31 октября 2023, 16:59
Марина Мелехова редактор
лабораторія
Источник: Pixabay

Вспышка гепатита А на Виннитчине была признана чрезвычайной ситуацией на уровне области. Для борьбы с этой болезнью привлечены врачи-эпидемиологи, специалисты по лабораторной диагностике, биобезопасности и биозащите.

28 октября в Винницкую область прибыла команда Минздрава во главе с главным государственным санитарным врачом Игорем Кузиным.

По состоянию на 31 октября в больницах области проходят лечение 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали. Но противоэпидемические мероприятия в регионе усилены:

Сейчас смотрят
  • временно ограничена продажа товаров домашнего производства на рынках;
  • дополнительные проверки проводят на предприятиях, которые обслуживают население и работают с продуктами питания;
  • запрещены продуктовые ярмарки и массовые мероприятия;
  • введено дистанционное обучение детей в Виннице;
  • усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции в области проводится вакцинация лиц, контактировавших с больными гепатитом А. В частности, в регион доставлено 1 100 доз вакцины ВГА.

Сейчас продолжается расследование для определения четырех вероятных факторов, указывающих на источники инфекции.

Читайте также:
лабораторія, пробіркиИсточник — в Виннице: больные гепатитом А из других общин учились или работали в облцентре

Источник
Минздрав
Теги
Гепатит эпидения МОЗ Украины хвороба
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь