В Винницкой области в Тывровском областном доме-интернате для лиц с инвалидностью и пожилых людей зафиксирована вспышка коронавируса.

Первой на Covid-19 заболела санитарка. Она с симптомами болезни неделю находилась дома и лечилась по назначению семейного врача.

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После этого в доме-интернате провели ПРЛ-тесты на коронавирус 176 работникам и 189 подопечным. Covid-19 обнаружили в семи сотрудников интерната и у семи клиентов. Также известно, что ни один из них не имеет явных симптомов болезни.

По данным Винницкой ОГА, сейчас все больные находятся на амбулаторном лечении под наблюдением врачей.

Подопечные этого учреждения пока госпитализированы в больницу. В самом доме-интернате проведена дезинфекция и усилен контроль относительно противоэпидемических мер безопасности.

Сейчас в Винницкой области обнаружено 2 194 случая коронавируса. За последние сутки было зафиксировано резкое увеличение пациентов с Covid-19 — 46 больных.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 июля в Украине зафиксировано 55 607 случаев коронавируса, из них 836 за последние сутки. За день выздоровели 977 пациентов, а с начала эпидемии — 28 131.

От осложнений умерли за последние сутки 15 человек, всего — 1 427.

Источник: Винницкая ОГА