В рамках восемнадцатой волны проекта Украина в условиях войны социологической группой Рейтинг было проведено очередное исследование психологических маркеров, в частности, уровней жизнестойкости и психологического истощения.

Отмечается, что украинцы на восьмом месяце войны демонстрируют хороший уровень жизнестойкости (3.9 из 5). Составляющие этого показателя, психологическая устойчивость (3.9) и поддержка физического здоровья (3.7), не претерпели существенных изменений, по сравнению с июнем.

По словам социологов, относительно высокий показатель психологической устойчивости обеспечивается в первую очередь интересом к тому, что происходит вокруг (4.5), планами на будущее (4.2), нормальным питанием (4.2), отсутствием сожаления о прошлом (4.1) и уверенностью в своих решениях (4.0).

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При этом больше всего сегодня украинцы страдают от усталости (только 34% ее не испытывают) и недостатка полноценного сна (только 47% имеют полноценный сон).

Выяснилось также, что женщины имеют более низкий уровень жизнестойкости, чем мужчины. Относительно более низкий уровень жизнестойкости фиксируется у самых молодых и людей старшего возраста. При этом наличие работы положительно влияет на жизнестойкость.

— Как и в предыдущем исследовании подтверждается гипотеза о том, что война физически истощила больше, а психологическая выносливость пока остается относительно устойчивой, — отмечают социологи.

По их словам, у украинцев, несмотря на восьмой месяц войны, все еще хватает физических и моральных сил жить в сложных условиях, работать, помогать, воевать.

Уровень психологического истощения

Как отмечают социологи, динамика исследования эмоциональных состояний за период с марта по октябрь 2022 показывает, что изменения в повседневной оценке собственного эмоционального напряжения незначительны.

Пик напряжения наблюдался в начале апреля 2022 года (3.5), в июне шло постепенное снижение уровня стрессового состояния (3.3), в октябре отмечена фиксация на том же уровне (3.3).

В спокойном и очень спокойном состоянии находятся 24% украинцев. В напряженном и очень напряженном – 40%. По словам социологов, это относительно невысокий показатель для военного времени.

— Напряженность растет с возрастом, потому что, вероятно, сужаются возможности позаботиться о себе, материальные и другие ресурсы. Также она чаще присуща женщинам и лицам, которые меняли место жительства, – отмечают специалисты.

По их мнению, мониторинг эмоциональных состояний, уровня жизнестойкости и психологического истощения с марта по октябрь 2022 года показал, что в целом украинцы смогли удержать и стабилизировать свое психологическое и эмоциональное состояние, обрести достаточную компетентность в преодолении стрессовых событий военной жизни.