Специалисты КП Черниговводоканал рассказали, какой запас воды должен быть во время войны на случай перебоев с водоснабжением из-за боевых действий или обстрелов.
— Одному взрослому человек нужно в сутки три литра питьевой воды (включая жидкость, которую потребляем с пищей), 10-12 литров для гигиены и для приготовления пищи, — говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют рассчитать запас воды для использования дома в соответствии с количеством членов вашей семьи.
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Также рекомендуется удостовериться, что у вас есть запас воды для себя и семьи минимум на 72 часа.
Источник: Суспільне Чернігів