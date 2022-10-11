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На случай перебоев со снабжением: какой запас воды должен быть во время войны

11 октября 2022, 10:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вода
Источник: Depositphotos

Специалисты КП Черниговводоканал рассказали, какой запас воды должен быть во время войны на случай перебоев с водоснабжением из-за боевых действий или обстрелов.

— Одному взрослому человек нужно в сутки три литра питьевой воды (включая жидкость, которую потребляем с пищей), 10-12 литров для гигиены и для приготовления пищи, — говорится в сообщении.

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Специалисты рекомендуют рассчитать запас воды для использования дома в соответствии с количеством членов вашей семьи.

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Также рекомендуется удостовериться, что у вас есть запас воды для себя и семьи минимум на 72 часа.

Источник: Суспільне Чернігів

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Війна в Україні питна вода Советы
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