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На случай гибели или тяжелого ранения: в Украине можно бесплатно заморозить сперму

17 января 2023, 11:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

Ряд крупнейших клиник в Украине, которые специализируются на лечении бесплодия, запускают программы для удовлетворения нового спроса: военнослужащих и женщин поощряют бесплатно замораживать свою сперму или яйцеклетки на случай тяжелого ранения или гибели на фронте.

…Украинка Наталия узнала о гибели своего мужа через два часа после того, как он погиб от смертельного ранения в голову. Но она подготовилась к такому повороту событий: пара заморозила сперму Виталия, когда он был дома во время ротации. Теперь женщина намерена в одиночку зачать и выносить ребенка.

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В эмоциональном обращении в социальных сетях, написанном через месяц после смерти ее мужа, она призвала другие пары оформить такой же страховой полис, пока не станет слишком поздно…

Сообщается, что клиники предлагают большие скидки на программы искусственного зачатия, которые обычно стоят от $1 300 — 4 000. Самые нуждающиеся получали лечение бесплатно.

Медики назвали инициативу “Нация-герой”, намекая на растущее число детей, зачатых от погибших или серьезно раненых родителей.

Источник
The Economist
Теги
Війна в Україні Медики новонароджені
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