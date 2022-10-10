В исследовании, проведенном специалистами, сравнивали результаты для взрослых, которые придерживались определенной диеты в течение 6 месяцев.

Результаты демонстрируют, что соблюдение персонализированной диеты, направленной на снижение постпрандиального гликемического ответа (ППГВ), не было лучше показателей потери при соблюдении стандартной диеты с низким содержанием жира.

Доктор Колин Попп с коллегами сообщили, что среди 204 взрослых с ожирением и имеющимся патологическим метаболизмом глюкозы те, кто придерживался стандартной диеты с низким содержанием жира, потеряли 4,31% массы тела через 6 месяцев, тогда как те, кто придерживался персонализированной диеты, потеряли 3,26%.

Это эквивалентно среднему снижению веса на 4,16 кг для соблюдающих диету с низким содержанием жира и снижению веса на 3,14 кг для группы персонализированной диеты.

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В целом потеря веса не достигла порога, который считается клинически значимым (например, 5%). Однако, как сообщается, умеренная потеря веса от 3 до 5% лучше влияет на здоровье.

Те, кто придерживался диеты с низким содержанием жира, имели значительные изменения расхода энергии в состоянии покоя по сравнению с группой персонализированной диеты. Это может быть связано с тенденцией к уменьшению безжировой массы, которая наблюдается при диете с низким содержанием жира.

Источник: Олег Швец