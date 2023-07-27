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На защите жизней: Зеленский поздравил украинских медиков с их профессиональным праздником

27 июля 2023, 10:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Сегодня, 27 июля, в День медицинского работника, Президент Украины поздравил соотечественников, которые посвятили свою жизнь одной из самых гуманных профессий в мире.

— Сегодня день тех людей, чья профессия — быть защитой жизни. День украинских медицинских работников и работниц. Всех наших врачей, всех наших медицинских сестричек, всех наших боевых медиков, — отметил Президент.

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Владимир Зеленский выразил уверенность, что именно в этой работе лучше всего видно, что такое цивилизованность, что такое человечность, как люди умеют жить и работать ради других людей.

— Я благодарю вас, уважаемые украинские медики, за ваш профессионализм, за ваше служение и за каждую спасенную вами жизнь! — сказал Зеленский.

Источник: Zelenskiy/Official

Теги
Владимир Зеленский Медики Привітання Праздник
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