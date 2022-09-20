Вчера вечером в 21:14 на диспетчерский пульт Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поступил вызов из с. Богдан Раховского района, что спасатели спускают с гор двух туристов с переохлаждением и нужна медицинская помощь.

Через несколько минут бригада экстренной помощи была на месте.

Как выяснилось, двое киевлян — 22-летний юноша и 20-летняя девушка, сообщили службу ГСЧС, что из-за сложных погодных условий (дождь, сильный ветер, низкая температура) нуждаются в помощи.

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Спасатели разыскали туристов, оказали первую помощь и передали медикам скорой.

У обоих путешественников были признаки переохлаждения. Фельдшер провела все необходимые манипуляции для улучшения состояния пациентов, и их доставили в Раховскую районную больницу.

После того, как туристы отогрелись и их состояние нормализовалось, они отказались от госпитализации и покинули медучреждение.

Врачи экстренной медицинской помощи напоминают признаки и симптомы переохлаждения:

Дрожь

Снижение физической активности

Нечеткая речь или бормотание

Медленное, поверхностное дыхание

Слабое наполнение пульса

Неловкость или отсутствие координации

Сонливость

Запутанность сознания или потеря памяти

Утрата сознания

Ярко-красная/синяя холодная кожа.

ГСЧС Украины просит не ходить в горы из-за сложных погодных условий. Это опасно для жизни!

Источник: Закарпатье 103, ГСЧС Украины