Вчера вечером в 21:14 на диспетчерский пульт Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поступил вызов из с. Богдан Раховского района, что спасатели спускают с гор двух туристов с переохлаждением и нужна медицинская помощь.
Через несколько минут бригада экстренной помощи была на месте.
Как выяснилось, двое киевлян — 22-летний юноша и 20-летняя девушка, сообщили службу ГСЧС, что из-за сложных погодных условий (дождь, сильный ветер, низкая температура) нуждаются в помощи.
Спасатели разыскали туристов, оказали первую помощь и передали медикам скорой.
У обоих путешественников были признаки переохлаждения. Фельдшер провела все необходимые манипуляции для улучшения состояния пациентов, и их доставили в Раховскую районную больницу.
После того, как туристы отогрелись и их состояние нормализовалось, они отказались от госпитализации и покинули медучреждение.
Врачи экстренной медицинской помощи напоминают признаки и симптомы переохлаждения:
- Дрожь
- Снижение физической активности
- Нечеткая речь или бормотание
- Медленное, поверхностное дыхание
- Слабое наполнение пульса
- Неловкость или отсутствие координации
- Сонливость
- Запутанность сознания или потеря памяти
- Утрата сознания
- Ярко-красная/синяя холодная кожа.
ГСЧС Украины просит не ходить в горы из-за сложных погодных условий. Это опасно для жизни!
Источник: Закарпатье 103, ГСЧС Украины