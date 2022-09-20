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На Закарпатье спасли в горах двух туристов из Киева от переохлаждения

20 сентября 2022, 20:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
скорая помощь
Источник: Depositphotos

Вчера вечером в 21:14 на диспетчерский пульт Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поступил вызов из с. Богдан Раховского района, что спасатели спускают с гор двух туристов с переохлаждением и нужна медицинская помощь.

Через несколько минут бригада экстренной помощи была на месте.

Как выяснилось, двое киевлян  — 22-летний юноша и 20-летняя девушка, сообщили службу ГСЧС, что из-за сложных погодных условий (дождь, сильный ветер, низкая температура) нуждаются в помощи.

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Спасатели разыскали туристов, оказали первую помощь и передали медикам скорой.

У обоих путешественников были признаки переохлаждения. Фельдшер провела все необходимые манипуляции для улучшения состояния пациентов, и их доставили в Раховскую районную больницу.

После того, как туристы отогрелись и их состояние нормализовалось, они отказались от госпитализации и покинули медучреждение.

Врачи экстренной медицинской помощи напоминают признаки и симптомы переохлаждения:

  • Дрожь
  • Снижение физической активности
  • Нечеткая речь или бормотание
  • Медленное, поверхностное дыхание
  • Слабое наполнение пульса
  • Неловкость или отсутствие координации
  • Сонливость
  • Запутанность сознания или потеря памяти
  • Утрата сознания
  • Ярко-красная/синяя холодная кожа.
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Источник: Закарпатье 103, ГСЧС Украины

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