На Закарпатье увеличилось количество отравлений грибами. За сентябрь служба экстренной медицинской помощи области зафиксировала четыре обращения пострадавших, все пациенты госпитализированы.

По словам начальника Центра оперативной диспетчерской Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи Александра Нодя, за один день в Карачаевскую районную центральную больницу было доставлено сразу два пациента с симптомами отравления.

По словам медика, речь идет о 42-летнем жителе Мукачево, который был госпитализирован с легкими признаками интоксикации, и о 73-летней женщине из Пугачевского района, доставленной бригадой скорой в достаточно тяжелом состоянии с потерей сознания и галлюцинациями.

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Сообщается, что, согласно статистике, более 95% интоксикаций грибами — результат ошибки при их сборе, когда люди путают ядовитые грибы со съедобными.

Хотя, как утверждают специалисты, отравиться можно и съедобными грибами, которые не прошли соответствующую термическую обработку или выросли на загрязненных территориях или вблизи трасс.

— Грибы должны быть не менее трех раз проварены в кипящей подсоленной воде. Нежелательно также брать в пищу грибы, которые простояли больше шести часов после сбора, — советует врач Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи Иванна Бора.

По ее словам, если возникли хотя бы малейшие подозрения в съедобности гриба, лучше не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем своих близких.

О симптомах отравления грибами и правилах оказания первой помощи в такой ситуации читайте в нашем материале.

Источник: Закарпаття онлайн