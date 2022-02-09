Надежды всего 27 и она уже имеет группу инвалидности. И впереди у женщины длительное и тяжелое лечение. В своих бедах Надежда обвиняет врача – гинеколога, которая вовремя не диагностировала у нее онкологическую болезнь.

– Она не копала глубже. Ей совершенно было все равно, какая причина у меня. Хотя бы раз она мне сказала, что нужно сделать анализ на рак, возможно всего этого не было бы. Но она отнеслась халатно к этому, – говорит Надежда.

Полтора года назад молодая женщина почувствовала резкую боль в животе и помчалась в поликлинику. Там сделали УЗИ. Диагностировали разрыв яичника и отправили срочно на операцию. Потом было еще два рецидива. Впрочем, говорит Надежда, только после третьего случая ее врач — заведующая гинекологическим отделением — отправила пациентку в онкоцентр. А там, говорит Надежда, ее обследовали и схватились за головы: рак яичника третьей стадии.

– Врач сказал, что жить мне осталось два месяца, – рассказала женщина. – У меня были уже метастазы в желудке, и все органы поражены.

После сложной операции по удалению пораженных раком женских органов у Надежды произошел нервный срыв.

В настоящее время она проходит курс химиотерапии и пытается смириться с тем, что их с мужем мечта о собственных детях отныне невыполнима. Андрей говорит, что, как может, поддерживает любимую. С врачом жены никогда не виделся, но, уверяет, что знает, что ей сказать.

– Если не знаешь, не получается, то имей смелость направить к другому специалисту, – считает мужчина.

Врач, Ольга Покровенко, заведующая гинекологическим отделением Мелитопольского роддома, вины своей не видит.

– Я не считаю себя виновной, – сказала она.

Врач объяснила, что лечила Надежду по протоколам Минздрава и с самого начала никто не усмотрел онкопатологию.

— Да процесс идет, и ему уже не год, но онкологи хорошо знают, что первую и вторую стадии рака практически никогда не находят в яичниках.

В медучреждении провели служебное расследование и пришли к выводу – вины Покровенко в увечье пациентки нет. А когда Надежда – поделилась своей трагедией в соцсетях и сразу, говорит, десятки женщин начали писать ей о своем горьком опыте лечения у того гинеколога.

Надежда признается – она истощена, а впереди длительное лечение, на которое благотворители собирают деньги. Так что судиться с врачом сейчас не планирует, однако, ни простить, ни смириться с произошедшим не сможет никогда.