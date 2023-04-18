О необходимости создания наблюдательных советов при медучреждениях, особенно тех, которые оказывают специализированную помощь, общественность говорила давно.

И вот Министерство здравоохранения Украины на своей официальной странице разместило информацию, где прямо сообщает, что уже планирует создать такие коллегиальные советы с участием общественности и даже расписывает их функциональные обязанности и возможности.

Итак, наблюдательные советы призваны сделать прозрачной работу медучреждений, расходы бюджетных средств в них, а, следовательно, улучшить предоставление населению медицинской помощи.

Более того, наблюдательные советы должны обеспечить права не только пациентов, но и работников медучреждений. Есть там и положение об эффективной реализации прав собственника на управление медучреждением, что, в конце концов, должно улучшить эффективность управления.

Кстати, наблюдательные советы и будут создаваться именно решением собственника медучреждения.

Появление таких беспристрастных и эффективных наблюдательных советов является очередным звеном и логическим продолжением автономизации медицинских учреждений и реформы децентрализации.

Источник: МОЗ