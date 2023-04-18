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Наблюдательные советы при медучреждениях: для чего Минздрав их создает и чьи интересы они будут защищать

18 апреля 2023, 16:07
Валентина Андрейко журналіст
моз

О необходимости создания наблюдательных советов при медучреждениях, особенно тех, которые оказывают специализированную помощь, общественность говорила давно.

И вот Министерство здравоохранения Украины на своей официальной странице разместило информацию, где прямо сообщает, что уже планирует создать такие коллегиальные советы с участием общественности и даже расписывает их функциональные обязанности и возможности.

Итак, наблюдательные советы призваны сделать прозрачной работу медучреждений, расходы бюджетных средств в них, а, следовательно, улучшить предоставление населению медицинской помощи.

Более того, наблюдательные советы должны обеспечить права не только пациентов, но и работников медучреждений. Есть там и положение об эффективной реализации прав собственника на управление медучреждением, что, в конце концов, должно улучшить эффективность управления.

Кстати, наблюдательные советы и будут создаваться именно решением собственника медучреждения.

Появление таких беспристрастных и эффективных наблюдательных советов является очередным звеном и логическим продолжением автономизации медицинских учреждений и реформы децентрализации.

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Источник: МОЗ

Теги
Громада Медична реформа МОЗ Украины
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