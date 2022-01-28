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Самый смертоносный день в Австралии: сколько умерло человек от Covid-19

28 января 2022, 14:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
больница
Источник: Depositphotos

В Австралии зафиксировали антирекорд — за сутки 27 января от коронавирусной инфекции умерли  98 человек.

Последний максимум смертей с начала пандемии был зарегистрирован 21 января. Тогда было зарегистрировано 88 летальных случаев от Covid-19.

В стране также было проведено более 7,3 млн ревакцинаций. Министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хаззард посоветовал людям, которые недавно заболели Covid-19, подождать от четырех до шести недель после заражения, чтобы получить ревакцинацию.

— Мы знаем, что первоначальная инфекция потенциально дает вам небольшую защиту от коронавируса, но мы действительно еще не знаем, насколько. Но мы знаем, что бустер обеспечит вам высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и смерти, — сказал он.

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Эксперты заявили, что для вакцинации бустерной дозой можно использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину. Выбор должен зависеть от того, какая из вакцин использовалась для первых двух доз.

Источник
The Guardian
Теги
Коронавирус Covid-19
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