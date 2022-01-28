Последний максимум смертей с начала пандемии был зарегистрирован 21 января. Тогда было зарегистрировано 88 летальных случаев от Covid-19.

В стране также было проведено более 7,3 млн ревакцинаций. Министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хаззард посоветовал людям, которые недавно заболели Covid-19, подождать от четырех до шести недель после заражения, чтобы получить ревакцинацию.