Неформальный международный клуб, объединяющий семь стран — Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США, известный как Большая семерка или коротко G7, в совместном заявлении дал оценку новому варианту коронавируса Омикрон. Этот штамм охарактеризован как представляющий наибольшую текущую угрозу для мирового здравоохранения.

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел G7, опубликованном сразу после окончания совместного заседания, которое состоялось вчера, 16 декабря, поздно вечером.

В сообщении также говорится о том, что сейчас как никогда важно, чтобы страны тесно сотрудничали, мониторили ситуацию и обменивались данными.

— Глубоко обеспокоены ростом числа случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как наибольшую текущую угрозу для глобального здравоохранения, — отметил представитель Великобритании, которая в данный период возглавляет Большую семерку.

Напомним, что ранее состоялась встреча министров здравоохранения стран G7 в той же Британии. Ведь именно здесь в последнее время наблюдается рекордное количество новых случаев Covid-19.

Руководители здравоохранительных ведомств говорили о глобальном доступе к диагностике, секвенировании генома, вакцинации и лекарственных препаратах, направленных на лечение коронавирусной болезни.

Они также согласились с возрастающей важностью кампаний по ревакцинации и регулярному тестированию наряду с продолжающимися немедикаментозными мероприятиями, отмечается в заявлении об итогах встречи.