В мире за сутки, 13 ноября, подтвердили более 358 тыс. новых случаев коронавируса. Всего на все время пандемии заболело уже более 254 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. Так, больше всего в мире случаев болезни за сутки зафиксировали в России (38 тыс.), Великобритании (36 тыс.), Германии (29 тыс.), США (24 тыс.) Турции (21 тыс.) и Украине (14 тыс.).

В то же время по количеству смертей от осложнений, которые вызвал Covid-19, лидирует Россия (1 219), Украина (403) и Филиппины (309).

В Европе больше всего Covid-смертей за сутки зафиксировали в России, Украине, Румынии, Болгарии и Греции.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга 15 ноября сообщил, что на прошлой неделе в Европе зарегистрировали почти 2 млн случаев коронавирусной болезни. Это максимальный показатель за неделю в этом регионе с начала пандемии.

По сравнению с предыдущей неделей произошло увеличение количества случаев на 13%. Наибольший прирост в процентах демонстрируют Венгрия, Германия, Австрия, Дания и Италия. Стабилизация количества случаев и их постепенное уменьшение фиксируется в Эстонии, Румынии, Латвии и Швеции.

По состоянию на 15 ноября в Украине коронавирусом заболели 10 802 человека. Выздороветь удалось 11 219 украинцам, а умерли – 442 пациента. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.