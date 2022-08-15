Заведующий отделением детской травматологии одной из больниц Днепра Виктор Рокутов рассказал об особенностях своей профессии во время войны.

— Детская травматология отличается от взрослой. И методики, которые мы начали применять к минно-взрывным травмам, высоко оценили наши зарубежные коллеги, — отмечает Виктор.

По его словам, его маленькие пациенты быстрее восстанавливались благодаря эффективной работе украинских медиков на этапе стабилизации и фиксации переломов, когда ехали лечиться дальше, в Европу и США.

— Весь ужас войны мы почувствовали с первыми взрывами и сиренами. Подготовили безопасные и оборудованные места в подвальных помещениях, принимали раненых с первых дней, — вспоминает медик.

По его словам, одновременно могли привезти десятки пациентов. Тогда медперсонал разбивался на травматические бригады, работали по двое-трое суток напролет.

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— К войне, конечно, невозможно подготовиться на 100%. И мы начали проводить семинары на тему минно-взрывных травм, применять новую методику лечения тяжелых переломов у детей, — рассказывает Виктор Рокутов.

И уточняет: чтобы уменьшить кровопотерю, стабилизировали и фиксировали переломы через небольшие проколы в коже и кости.

Что же касается более тяжелых переломов, то их так и фиксировали. Потом таких детей эвакуировали в клиники Европы: в Польшу, Германию. Там они завершали лечение и начинали реабилитацию.

Западные коллеги высоко оценивали работу украинских медиков, потому что после эффективного лечения на первом этапе период восстановления проходил значительно быстрее. Этим первым этапом была больница в Украине.

Больше всего за месяцы войны Виктору запомнилась трагедия на вокзале Краматорска. Вместе с коллегами он тогда принял за двое суток более 20 детей. Но, по словам травматолога, справились, все сделали как нельзя лучше.

А еще был мальчик из Мариуполя. Ребенок, которого война травмировала одним из первых. Травмировала тяжело. У него были переломы обеих конечностей: голеней, бедра. В больнице Днепра его стабилизировали, зафиксировали. Затем эвакуировали в США. Ребенок сейчас лечится там.

Виктор признается, что было невероятно радостно знать, что именно благодаря эффективной работе наших медиков следующие этапы лечения ребенка проходят легче и эффективнее.