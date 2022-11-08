Как сообщил Национальный научный фонд Антарктиды, на континенте зарегистрирована крупнейшая вспышка Covid-19, которая пришлась на пик исследовательского сезона.

Отмечается, что инфекция охватила американскую станцию ​​Мак-Мердо, крупнейшую базу в Антарктиде. Здесь с начала октября зафиксировано 98 положительных тестов при общей численности персонала — 993 человека.

— Фонд приступил к снижению плотности населения, чтобы уменьшить возможность передачи и ввел паузу во всех поездках на континент на следующие две недели, — говорится в сообщении.

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Стало известно, что вспышка произошла, когда станции готовятся к летнему полевому сезону с максимальной пропускной способностью: многие ученые прилетают, чтобы провести два-три месяца исследований.

Для некоторых баз этот год стал первым полным сезоном антарктических работ после двухлетнего перерыва, вызванного Covid-19. Пока неясно, как вспышка повлияет на исследовательские проекты.

Сообщается, что те, у кого положительный результат теста, должны будут изолироваться на пять дней и смогут вернуться к работе после двух отрицательных тестов.