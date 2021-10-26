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В ближайшее время еще пять областей Украины перейдут в красную зону — Ляшко

26 октября 2021, 10:15 Вікторія Яснопольська
карантин
Источник: Depositphotos

На ближайшем заседании Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций будет принято решение о переводе в красную зону эпидемической опасности еще пяти областей Украины– Житомирской, Луганской Львовской, Хмельницкой и Черниговской.

Об этом во время брифинга сегодня, 26 октября, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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По его словам красный уровень эпидопасности по-прежнему остается на территориях Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Херсонской областях, Ровенской, Николаевской областей.   

Таким образом, всего в красной зоне окажется  уже 13 областей.

Министр напомнил, что среднее время пребывания региона в красной зоне эпидопасности во время весенней волны коронавируса составило 37 дней.

Источник
Минздрав
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