На ближайшем заседании Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций будет принято решение о переводе в красную зону эпидемической опасности еще пяти областей Украины– Житомирской, Луганской Львовской, Хмельницкой и Черниговской.

Об этом во время брифинга сегодня, 26 октября, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам красный уровень эпидопасности по-прежнему остается на территориях Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Херсонской областях, Ровенской, Николаевской областей.

Таким образом, всего в красной зоне окажется уже 13 областей.

Министр напомнил, что среднее время пребывания региона в красной зоне эпидопасности во время весенней волны коронавируса составило 37 дней.