Парамедик медицинского батальона Госпитальеры, которая с первого дня полномасштабного наступления была на боевых позициях, спасала бойцов Азова и попала в плен вместе с другими защитниками.

Татьяна Васильченко с первого дня полномасштабного наступления была на передовой. Свои юбилейные 50 лет женщина отпраздновала на Азовстали. Далее ее ждали невыносимые пять месяцев плена. Сейчас Татьяна во Львове проходит реабилитацию и присматривает за сыном побратима, который до сих пор в плену.

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– 24 февраля я приехала в Мариуполь. Уже на позиции я добиралась своим ходом, потому что авиация работала по Мариуполю, – вспоминает Татьяна.

Татьяна Васильченко с позывным Борисовна в добровольческом батальоне Госпитальеры с 2021 года. Спасала жизнь военным на передовой.

В апреле, когда штурм города еще усилился, решено было перебираться на Азовсталь. Тогда колонну, в которой шли парамедики, расстреляли. Татьяна и все ее собратья получили ранения.

— Наиболее серьезное получил наш водитель парамедик. У него было слепое пулевое в правое легкое, — рассказала Татьяна.

На Азовстали женщина была до 17 мая. Там и отпраздновала свои юбилейные 50 лет. В подарок получила красные тюльпаны, которые бойцы срывали под обстрелами. А дальше пять месяцев невыносимого российского плена. Говорит, сложнее всего было выдерживать психологическое давление.

— Одно из таких, когда мужчин подвергали пыткам, а мы это все слышали. Это было, наверное, хуже всего, — вспоминает парамедикиня.

В плену Татьяна, которая весила 50 кг – похудела еще на 10. Ведь нормального питания не было.

– На всех готовилась просто каша какая-то, кусочек хлеба. В обед это была вода с капустой. Для нас самым ценным был тот кусочек хлеба.

Парамедика обменяли 17 октября. Тогда из плена оккупантов вернулись 108 украинских женщин.

– Они поздравили и вот просто, вы свободны, выходите. Это был такой момент, которого никогда не забудешь.

Сначала женщина встретилась с родными в Хмельницком. Далее отправилась во Львов, заботиться о сыне пленного побратима Сергея Ковалева.

Мальчик остался один, когда бабушка, проживавшая с ним, умерла.

— Встал вопрос, что ребенок 15 лет не может еще быть один и решение было принято, что кто-то из нашего батальона будет осуществлять надзор.

Татьяна верит, что водителя-парамедика скоро обменяют. Недавно она увидела видео, что Сергея держат в колонии оккупированной Горловки.

— Это одновременно и радостная весть, потому что я смогла убедиться, что человек жив. Он говорит в видео, передаю привет своей маме, Софии Михайловне и своему сыну.

Сама парамедик после контузии и плена проходит реабилитацию. Женщина ждет возвращения из неволи Сергея, чтобы его сын не оставался один. Потом снова хочет на фронт, спасать жизнь украинским воинам. А уже после победы – вернуться к родным, в свой дом, уделять больше времени своей внучке.