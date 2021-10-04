В конце минувшей недели на Аляске в США были активированы протоколы чрезвычайных кризисных ситуаций, которые позволяют 20 медицинским учреждениям ограничивать обслуживание в случае необходимости. Это вызвано высокими показателями заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние дни, что создает непосильную нагрузку на ограниченную систему здравоохранения штата.

Факторы, которые заставили государство активизировать кризисные стандарты ухода, включают нехватку медицинских ресурсов в некоторых учреждениях, дефицит персонала и трудности с переводом пациентов из-за ограниченного количества коек. Другие факторы включают ограниченную заместительную почечную терапию и снабжение кислородом.

Согласно данным, собранным Центром системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, с 22 по 29 сентября у каждого 84-го человека на Аляске был диагностирован Covid-19. Следующим по величине показателем был один из 164 человек в Западной Вирджинии.

— Переход к антикризисным стандартам медицинской помощи — это не то, что мы воспринимаем легкомысленно. Это ответ на очень серьезный всплеск Covid-19 в нашем сообществе, — заявила главный врач больницы Фэрбенкса Анжелика Рамирес.

Больница Фэрбенкс Мемориал в минувшую пятницу активировала свою собственную политику из-за нехватки коек, персонала и лечения моноклональными антителами, а также невозможности переводить пациентов.

Такие меры были приняты в тот же день, когда штат сообщил о 1 044 новых случаях заболевания, 108 из которых были зафиксированы в районе Фэрбенкса. Больница сообщает, что 35% ее пациентов в субботу лечились от Covid-19.

С марта 2020 года на Аляске с населением около 731 тыс. человек зарегистрировано 110 850 случаев Covid-19. В сентябре было зафиксировано более 24 тыс. новых случаев заболевания.

Дельта-вариант привел к резкому всплеску заболевания именно в этом штате, где никогда не существовало мандата на массовое использование медицинских масок. Что еще раз наглядно демонстрирует важность соблюдения карантинных ограничений и, конечно же, вакцинации против смертельно опасной инфекции.