Многие медики остались в Украине с началом войны и выполняли свои профессиональные обязанности. Но если о них забыть в период восстановления медучреждений, то они уедут. Эта проблема требует решения, сообщает начальник отдела финансирования здравоохранения штаб-квартиры ВОЗ, автор рекомендаций по возобновлению системы здравоохранения в Украине Джозеф Катцин в интервью агентству Интерфакс-Украина.

— Когда я посетил в мае учреждения здравоохранения Чернигова, то приятной неожиданностью стал тот факт, что, несмотря на все события, многие врачи и медсестры остались и выполняют большую работу. Это не означает, что проблема отъезда медицинских работников отсутствует, однако важно понимать ее масштабы, — сказал он.

При этом представитель ВОЗ подчеркнул, что в процессе восстановления нужно думать не только о восстановлении инфраструктуры здравоохранения, но и инвестировать в кадровый потенциал.

— Восстановление учреждений здравоохранения и улучшение их функционирования имеет решающее значение для ускорения возвращения медицинских работников, — сказал он.

Катцин сказал, что необходимо создать цифровой реестр имеющихся медицинских работников, их квалификации и месторасположения. Нужно также проанализировать и изменить распределение функций между врачами и медсестрами и усовершенствовать учебные планы в сфере медицинского образования.

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Фото: Врачи без границ