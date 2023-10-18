Pepper X, который вырастил американец Эд Карри, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире.

Жгучий, как ожог

Острота перца измеряется по шкале Сковилла. Халапеньо имеет около 5 тыс. единиц, хабанеро — 100 тыс., сорт Carolina Reaper — 1,64 млн единиц. Нынешний чемпион Pepper X установил новый рекорд в 2,69 млн единиц! Для сравнения, боеспособность перечных баллончиков составляет примерно 1,6 млн единиц.

Pepper X возник благодаря селекции различных сортов. Он имеет зеленовато-желтый цвет и довольно жгучий вкус, который придает перцу капсаицин.

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Именно это вещество влияет на желудок, вызывая жжение и даже судороги. Однако в умеренном количестве капсаицин обеспечивает удовольствие через выделение эндорфинов и дофамина. Вот почему перец обожают любители острой пищи.

Не только для гастрономов

Хотя как основатель компании острых соусов, Карри надеется, что его перец смогут использовать не только в кулинарии, но и в медицине, помогая людям избавиться от хронической боли.

Источник и фото: АР