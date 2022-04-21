Медики Национальной детской специализированной больницы Охматдет в первый же день вторжения российских агрессоров на территорию Украины организовали работу нового отделения — экстренной медицинской помощи Emergency, которое сосредоточено на приеме пациентов с ранениями.

Здесь оборудовали три операционных с реанимационными койками. Все собрано в одном безопасном месте, чтобы максимально ускорить время диагностики и оказания медицинской помощи.

В Охматдете всегда оказывали помощь детям круглосуточно, военное время не стало исключением. В Emergency обеспечили круглосуточное дежурство врачей.

Так, в приемном отделении постоянно находятся не менее семи специалистов: два хирурга, педиатр, специалист, который выполняет сортировку пациентов по тяжести ранений, специалист Центра радиологии для обеспечения всеми диагностическими исследованиями, а также анестезиолог и ответственный за обеспечение компонентами крови.

После первичной консультации, к этим врачам подключаются узкопрофильные специалисты, которые тоже постоянно находятся в больнице. Круглосуточно работают и лаборатории, медики Центра крови, медсестры.

Психологи оказывают помощь раненым и их семьям в режиме 24/7. При необходимости к специалистам подключаются неврологи, окулисты, челюстно-лицевые хирурги, ортопеды, абдоминальные хирурги, торакальные хирурги, нейрохирурги, микрохирурги, педиатры и немало других специалистов.

Также в отделение приезжают скорые помощи с неотложными пациентами, обращаются педиатрические больные. Во время войны болезней не уменьшается, а дети так же нуждаются в медицинской помощи.

Время стало для врачей самым дорогим ресурсом.

— Рекордно быстрый срок, за который удалось диагностировать раненого и отправить его в операционную склад 13 минут, — рассказывает заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии с кроватями экстракорпоральной терапии и выездной бригадой НДСБ Охматдет, врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Высоцкий.

По его словам, именно столько времени прошло с того момента, как пациента привезли в больницу и до того, как за ним закрылась дверь операционной. За 13 минут врачи провели все необходимые обследования, сделали УЗИ-осмотр, рентген, взяли необходимые анализы, установили диагноз и подготовили операционную. У раненого были множественные травмы и проникающие ранения.

Благодаря работе специалистов Центра радиологии, УЗИ-исследования, КТ головы, рентген раненым проводят сразу в приемном отделении, что ускоряет диагностику.

Также к работе в Охматдете присоединились специалисты отделения реанимации и анестезиологии Киевской городской детской клинической больницы №1.

Во время войны наши медики оказывают помощь как детям, так и взрослым. Самому маленькому пациенту, получившему ранение, был всего месяц от роду, самому старшему — 83 года.

Врачи продолжают работать со всем спектром болезней и травм. Пациенты поступают в Охматдет из разных регионов Украины. Кроме обычных болезней, врачи спасают детей с минно-взрывными травмами, огнестрельными ранениями, критическими кровотечениями, оказывают помощь людям с ампутированными конечностями.

Специалисты Охматдет продолжают свою работу и защищают медицинский тыл Украины.

Источник: Охматдет