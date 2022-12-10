Самая юная пациентка: одномесячной Софийке установили порт-систему для химиотерапии

Порт-систему для проведения химиотерапии одномесячному ребенку установили медики Западноукраинского специализированного детского медицинского центра. Это самая молодая пациентка, которой имплантировали специальный порт.

Для маленькой Софийки эта процедура была совершенно безболезненной, потому что осуществляли ее под общей анестезией. А для хирургов и анестезиологов задача оказалась очень ответственной, учитывая возраст и вес ребенка.

— Обычно порт-систему мы устанавливаем детям старшего возраста и взрослым, нуждающимся в длительном лечении и нуждающихся в частом венозном доступе, — рассказал Богдан Романишин, заведующий хирургическим отделением ЗУСДМЦ.

По словам врача, у младенцев преимущественно используют катетеры другого типа. Однако Софийке имплантировали именно порт-систему, чтобы сделать лечение максимально удобным.

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Установка порта одномесячному ребенку требовала максимального внимания и деликатности из-за мелких вен и сосудов. Положение порта хирурги контролировали рентгенологически. Чтобы мониторить дыхание и гемодинамику при анестезии применили интубационный наркоз.

– Эта манипуляция была сложной из-за возраста ребенка и самого заболевания. У младенцев, даже вполне здоровых, доступ к венам затруднен. Думаю, что в Украине не найдется больше случаев имплантации портов одномесячному пациенту, – сказала детский анестезиолог Иванна Андрейчук.

Венозные порты используют, чтобы уменьшить болезненные ощущения у ребенка и улучшить общее состояние. Прежде всего, это для комфорта самого пациента, потому что эти системы удобны и не нуждаются в ежедневном уходе.

Опухоль надпочечника у маленькой ровенчанки диагностировали, когда ей исполнилось три недели.

– На третий день, еще в родильном, я заметила, что у дочери увеличен животик, выражена сосудистая сетка. Я сама медсестра, поэтому понимала, что-то не так. УЗИ показало избыток мекония, но после очистительных клизм живот не уменьшился. Потом появилась физиологическая желтуха, и местные врачи заподозрили гепатит и гепатобластому печени, – рассказывает мама девочки Виктория.

Только УЗИ с контрастом во Львове, которое провел Виктор Желев, установило истинную причину недомогания — нейрообластному надпочечника. Детские онкологи ЗУСДМЦ немедленно приступили к лечению.

Сначала реаниматологи установили малышке обычный катетер. Но через два дня его пришлось снять, поскольку маленькие сосуды затромбировались, что сделало невозможным дальнейшее введение препаратов.

Перед следующим блоком лечения Софийки имплантировали венозный порт, предназначенный для длительного использования без переустановки.

У Софийки уже наблюдаются положительные изменения: она активна, начала хорошо набирать вес. Родители девочки настроены на полное выздоровление малышей.

Источник: ЗУДСМЦ

Фото: ЗУДСМЦ