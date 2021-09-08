В Киеве от коронавируса умер ребенок, которому был 21 день. Девочка находилась на лечении в Киевской детской инфекционной больнице.

По словам врача Татьяны Каминской, этот ребенок стал самой молодой жертвой коронавирусной болезни в Украине. Она родилась 12 августа 2021 года.

Мать с младенцем заразились коронавирусом через неделю после выписки из роддома. 27 августа, на пятый день болезни, ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

У нее была одышка, повышение температуры тела и интоксикация, поэтому младенца направили в отделение анестезиологии интенсивной терапии.

Врач утверждает, что у девочки был тяжелый респираторный дистресс-синдром – состояние, при котором кислород через легкие не может попасть в кровь.

Когда ребенка, которому исполнилось 15 дней, госпитализировали, его сразу подсоединили к искусственной вентиляции легких. Каминская говорит, что ее обследовали и лечили согласно локальным протоколам оказания помощи больным с коронавирусом, но это не помогло. Состояние девочки ухудшалось, и 2 сентября она скончалась.

Всего за полтора года в детской инфекционной больнице Киева лежали 500 детей с диагнозом коронавирус. У всех, по словам врача, было легкое течение болезни, и это первый случай смерти там.

Сейчас в больнице с Covid-19 находятся 40 детей в возрасте от рождения до 18 лет. С начала осени количество госпитализированных детей незначительно увеличилось.

Недавно на Волыни коронавирус обнаружили у 47 человек, в частности – у младенца, которому 17 дней от роду. Среди этих пациентов не было ни одного с прививкой от Covid-19. К тому же большинство носителей нового штамма вируса не выезжали из Украины и за пределы области. Это свидетельствует об активной передаче возбудителя в регионе.