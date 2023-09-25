Врачи Западноукраинского центра трансплантации пересадили почку пятилетней девочке, которая получила орган от 9-месячного младенца, самого молодого посмертного донора в Украине.

Снежанка со Сколевщины находилась в особой детской больнице с 2018 года из-за почечной недостаточности и гемолитико-уремического синдрома. Детский нефролог Роман Андруневич объяснил, что в почках образовались тромбы, которые блокировали их работу.

С 11-месячного возраста девочка ежедневно проходила перитонеальный диализ. Единственным спасением для Снежанки была трансплантация почки.

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Шанс на выздоровление подарили родители 9-месячного ребенка с тяжелой болезнью печени. Когда у младенца констатировали смерть мозга, родители согласились на донорство.

Информационная система определила маленькую Снежану как потенциального реципиента, и после подтверждения иммунологической совместимости донорский орган был доставлен из Киева во Львов.

Хирургическое вмешательство имело определенные особенности из-за возраста и веса обоих детей, но операция прошла успешно, почка заработала на операционном столе.

Всего в Центре было проведено 13 пересадок почки. Все операции проводятся за бюджетные средства и бесплатны для пациентов.

Источник и фото: Западноукраинский специализованный детский медицинский центр