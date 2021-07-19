Люди, которые не сделают прививку от коронавируса, рискуют инфицироваться самым опасным вирусом в своей жизни.

Такое мнение высказал американский эксперт, бывший комиссар Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) Скотт Готтлиб.

По его мнению, у невакцинированных граждан существует большая вероятность заразиться индийским штаммом коронавируса (Дельта).

— Для большинства людей, у которых есть этот вариант Дельта, это будет самый серьезный вирус, который они получат в своей жизни с точки риска их госпитализации, — сказал Скотт Готтлиб.

Индийским штамм коронавируса (Дельта) спровоцировал значительное ухудшение эпидситуации в Индии весной 2021 года. В стране фиксировались вспышка заболеваемости, тяжелое течение болезни у пациентов и увеличение количества летальных случаев.

Эта мутация активно распространились в других странах, локальный рост заболеваемости наблюдается в России, ряде европейских стран.

Случаи инфицирования индийским штаммом зарегистрировали и в Украине. Эксперты опасаются, что из-за медленных темпов вакцинации в Украине возможно ухудшение эпидситуации в ближайшее время.