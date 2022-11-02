В первые дни марта это отделение днепровской больницы вынужденно переформатировали с гражданского в военное. Для этого медикам хватило недели.

Военный с позывным Калина с Днепропетровщины. С самого начала полномасштабного российского вторжения решил оставить любимую пасеку и встать на защиту нашего государства. Когда-то снимал видео с ульями, а сейчас показывает нам совсем другие кадры.

Сейчас смотрят

– Города просто уничтожаются. Вот стреляют танки, – военный показывает видео. – тактика выжженной земли.

До ранения Калина вместе с собратьями держал позиции в Соледаре. За плечами — бои на Донецком направлении, в том числе вблизи Бахмута. На больничной койке мужчина с пятницы. Тогда рассказывает: стояли на терриконе, именно когда оккупанты накрыли позиции по артиллерии.

Россияне знали о расположении украинских бойцов, ведь постоянно проводили разведку дронами. Калину ранило.

– Прилетели мины. ПОМ называются: разбрасывают нити. Мы пять штук разминировали, взорвали, а ночью, когда спускались, на шестой задели нить, и жахнуло. Трое раненых.

Самые ожесточенные бои продолжаются именно на Донецком направлении. Враг имеет численное преимущество, и в живой силе, и в вооружении, в частности, в артиллерии. Впрочем, у нас есть главное – мотивация защитить родную землю, дисциплина и настоящее братство. А путинская армия — это сборище подонков и пушечного мяса. Иногда поведение россиян удивляет даже опытных воинов, рассказывает Калина.

– Они ходят без броников, без касок. Они ничего не боятся. Я видел их в 300-400 метрах. Они в футболках ходили.

С осколочным ранением в соседней палате Андрей. На прошлой неделе враг накрыл его позиции огнем из 120-х. Через месяц, что мужчина пробыл на передовой, интенсивность обстрелов, говорит, не изменилась. И несмотря на все наши защитники крепко держат линию фронта.

– 24 часа в сутки обстрелы не прекращаются. Мы смотрим, у каждого свой сектор, мы смотрим, чтобы никто не прошел, те же ДРГ.

Это хирургическое отделение заполнено. Пулевые, осколочные и минно-взрывные ранения — именно с таким сталкиваются врачи.

— В операционных приходится проводить по меньшей мере по восемь часов, говорит врач-хирург Ярослав. – В первую очередь из-за тяжелых комбинированных травм. Иногда одновременно работают четыре бригады — травматологи, офтальмологи, хирурги и сосудистые хирурги.

Многие бойцы поступают в тяжелом состоянии. И даже тяжелые ранения не могут сломить силу духа украинских защитников. На больничных койках бойцы рвутся к собратьям на поле боя. Говорят: самый счастливый день – впереди.