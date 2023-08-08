Николь, которой было всего три дня от рождения, в больнице Святого Николая фактически спасли жизнь, проведя сложную двухэтапную операцию, которую до того ни разу не выполняли в Украине.

У крошечной тернополянки сразу после рождения обнаружили очень редкую патологию сердца, которая встречается лишь у 0,15% детей, рождающихся с пороками этого органа.

Единственный шанс на спасение — срочная сверхсложная операция в первые дни, а то и часы жизни.

Такое оперативное вмешательство даже в мире считается одним из самых сложных в детской кардиохирургии, а в Украине его вообще никогда не проводили.

Однако Николь надо было спасать, и львовские хирурги решились на рискованную операцию. Потому что ребенок умирал. У нее стремительно развивалась синюшность кожных покровов и кислородное голодание.

Однако из-за слишком малого веса риск радикального вмешательства тоже был огромным. Поэтому приняли единственно возможное и, как потом выяснилось, правильное решение.

У ребенка неправильно располагались магистральные сосуды, наблюдался дефект межжелудочковой перегородки и стеноз, то есть сужение, легочной артерии. Клапан был уменьшен и неправильно сформирован.

А в придачу — под ним была аномально узкая зона в виде мышечного кольца. Это мешало крови поступать в легкие в необходимом объеме.

Кардиохирурги сначала выполнили паллиативное вмешательство — с помощью искусственного протеза создали дополнительный источник кровотока в легочную артерию. Чтобы облегчить симптомы и дать Николь шанс набрать вес и дожить до главной операции.

И девочку действительно удалось спасти. Под наблюдением врачей она нормально развивалась с искусственным протезом в сердце и набирала вес. В восемь месяцев весила уже 8 кг. Это позволяло приступить ко второму, основному этапу операции.

Она длилась более 14 часов.

Сердце восьмимесячного ребенка слишком маленькое, и критически важные структуры находятся очень близко друг к другу. Есть большой риск повредить их.

— Работать надо крайне осторожно. Ты как будто должен пройти по минному полю. Концентрацию нельзя терять ни на секунду, — говорит заведующий отделением детской кардиохирургии Александр Ячник.

С помощью методики DRT — Double root translocation, кардиохирурги не просто поменяли сосуды местами, а фактически полностью высекли из сердца корень каждого артериального сосуда — с его родным клапаном. Затем корень аорты пришили к левому желудочку, а корень легочного — к правому: так, как это должно быть в норме.

— Это означает, что каждый из артериальных сосудов будет со своим клапаном, и они будут расти вместе с ребенком, что самое важное в детской кардиохирургии, — рассказывает Александр Ячник.

Такую операцию в Украине провели впервые, и она оказалась успешной. Вместе с Александром Ячником работала целая команда — хирург Андрей Пилипец, интервенционный кардиолог Дмитрий Беш, анестезиологи София Ткач, Михаил Микитин и Сергей Шиш, кардиологи Кристина Качур и Ольга Пастернак, перфузиологи Василий Ключик и Людмила Чопик.

Уже на третий день девочку перевели на самостоятельное дыхание. И через три недели кроху выписали из больницы.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова