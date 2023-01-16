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Самая тяжелая — 19-летняя девушка, потерявшая глаз: в облбольнице Днепра 32 пострадавших от ракетного удара

16 января 2023, 16:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ракетний удар по Дніпру

32 человека, пострадавших во время ракетной атаки РФ на жилой дом в Днепре, сейчас находятся в областной больнице.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Дніпро 11 канал.

Сообщается, что девять человек — в очень тяжелом состоянии. Но самая тяжелая — 19-летняя девушка, потерявшая глаз.

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— К ней из знакомых приходит только парень. Ее родители в Луганской области, больше знакомых в Днепре нет. У нее — черепно-мозговая травма. Делаем все возможное, чтобы ее спасти. Будем отправлять на лечение за границу. Я думаю, что обязательно мы всех спасем, — заверил генеральный директор больницы.

Источник: Дніпро 11 канал

Фото: Дніпро 11 канал

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Днипро Медики Ракетные удары России
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