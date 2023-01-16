32 человека, пострадавших во время ракетной атаки РФ на жилой дом в Днепре, сейчас находятся в областной больнице.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Дніпро 11 канал.
Сообщается, что девять человек — в очень тяжелом состоянии. Но самая тяжелая — 19-летняя девушка, потерявшая глаз.
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— К ней из знакомых приходит только парень. Ее родители в Луганской области, больше знакомых в Днепре нет. У нее — черепно-мозговая травма. Делаем все возможное, чтобы ее спасти. Будем отправлять на лечение за границу. Я думаю, что обязательно мы всех спасем, — заверил генеральный директор больницы.
Источник: Дніпро 11 канал
Фото: Дніпро 11 канал