Фельдшер из Чернигова Александр Книп рассказал, с чем пришлось ему и его коллегам столкнуться в первые дни и недели войны, какими были тяжелыми вызовы и что запомнилось больше всего.

— Чернигов достаточно активно обстреливали. 80% вызовов – ранения. И это специфическая помощь, которая истощает эмоционально. Когда смотришь в глаза пострадавшему ребенку или попадаешь под обстрел при вызове, — вспоминает Александр.

По его словам, в условиях блокады в городе не было воды, света и возможности купить продукты.

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— Первый вызов поступил уже в 4.30 утра 24 февраля из приграничной территории. В последующие дни начались обстрелы города, стало горячо. Каждый новый день был отмечен ранениями разной степени тяжести и постоянным чувством опасности, — говорит медик.

И уточняет, что могло быть до десяти вызовов в сутки, и все они были тяжелыми физически и эмоционально. Выезжая на вызов, медики не знали, будет ли прилет по ним.

Александр признается, что очень трудно было оставлять дома родных. Безопасного места в Чернигове не было – прилетало во все районы. Артиллерия работала постоянно. А однажды метрах в 50 от дома Александра сбросили бомбу, образовалась воронка глубиной метров семь.

— Сердце сжималось, словами не передать. Я жил в хроническом напряжении, пока не эвакуировал семью. Потом начал работать по трое суток на смене, вызовов становилось все больше, — не сдерживает эмоций фельдшер.

И признается, то тяжелее всего было приезжать к травмированным детям, которые оказались в самом аду войны. Как, к пример, тот ребенок, у которого после минометного обстрела был открытый перелом бедра, закрытый перелом второй ноги, геморрагический шок.

— Передо мной до сих пор серое от пыли и страха лицо маленькой девочки. И ее глаза, которые смотрят на тебя. Эмоционально очень тяжело, — говорит Александр.

Но, по его словам, никто из его коллег не жаловался, не паниковал. Медики на скорой Александра, девушки по 20-25 лет, старались быть всегда на позитиве, несмотря на острую нехватку воды, продуктов.

Очень выручали волонтеры, которые готовы были отдать последние деньги, чтобы купить лекарства.

— Было у них хоть тысячу гривен, хоть больше – ездили, покупали лекарства, развозили по домам, куда мы просили. Невероятные люди, — вспоминает с благодарностью Александр.

По его словам, сегодня все стараются вспоминать приятные моменты, а не то, как готовили еду на огне, как постоянно обстреливали, как было страшно. Все это забывается. В памяти остается, как помогали друг другу, отвлекали, улыбались, держались, говорит Александр Книп.