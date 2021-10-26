Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Самый высокий уровень Covid-опасности: США не рекомендуют гражданам посещать Украину

26 октября 2021, 09:16 Людмила Грубнік
госпіталізація, коронавірус
Источник: Depositphotos

Украина попала в список стран с самым высоким (четвертым, Covid-19 Very High) уровнем опасности распространения коронавируса, который регулярно обновляют в США.

Туда попадают государства, где за последние 28 дней было выявлено более 500 случаев вируса на 100 тыс. жителей.

Только одну Украину перенесли с третьего на четвертый уровень. По данным СМИ, это вторая неделя подряд, когда Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) переместили только одну новую страну в этот список. На прошлой неделе туда попал современный город-государство Сингапур.

Всего же в нем сейчас находятся 77 стран.

CDC отнесли в этот список такие европейские страны, как Австрия, Великобритания, Греция, Ирландия и Швейцария.

Читайте также:
олексій даніловУкраина выходит на пик заболеваемости Covid-19 — Данилов

Американские специалисты не рекомендуют своим гражданам посещать их.

Согласно статистике коронавируса в Украине, на 26 октября 2021 года в стране выявили 2 803 159 случаев коронавируса. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, за сутки 19 120 новых больных.

Источник
CNN
Теги
Коронавірус Covid-19 , США , Україна
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка