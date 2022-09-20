В США наблюдается рост заболеваний, которые передаются половым путем (ЗППП). В частности, зафиксирован самый высокий за последние 30 лет всплеск сифилиса — на 26%.

Сообщается, что в этой связи американские чиновники от здравоохранения вынесли на повестку дня вопрос о новых мерах по профилактике и лечению ЗППП. В частности, речь идет о наборах тестирования на дому и увеличении использования презервативов.

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Также отмечается, что заболеваемость некоторыми ЗППП, включая гонорею, сифилис и ВИЧ, росла в течение многих лет. Так, в 2021 году уровень заболеваемости сифилисом достиг самого высокого уровня с 1991 года, а общее число случаев достигло самого высокого уровня с 1948 года.

По мнению экспертов, международная вспышка обезьяньей оспы еще больше высветила усугубляющуюся в стране проблему болезней, передающихся в основном половым путем.

Сифилис — это бактериальное заболевание, которое проявляется в виде язв на половых органах, но в конечном итоге может привести к тяжелым симптомам и смерти, если его не лечить.