Врачи прифронтового госпиталя спасли тяжелораненного бойца, сквозь тело которого прошел наконечник снаряда.

Сложная травма

36-летний мужчина получил серьезное ранение в результате военных действий. Наконечник снаряда диаметром 3-4 см попал в подключичную область, прошел через грудную клетку, вызвав гемопневмоторакс, далее проник через живот, повредив кости таза и наружную подвздошную артерию.

Медицинская помощь

Сверхсложная травма чуть не привела к смерти, однако благодаря медицинской помощи военного удалось спасти.

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Сначала работала эвакуационная бригада медиков, которые наложили давящую повязку и быстро доставили раненого в больницу.

А после того как начальник хирургического отделения Владимир Семенчук сделал плевральный дренаж, сосудистые хирурги Тарас Кобза и Даниил Плахтин выполнили операцию по удалению наконечника снаряда и остановили массивное кровотечение, сшив поврежденную подвздошную артерию.

Таким образом состояние раненого было стабилизировано, сейчас его госпитализировали в больницу Днепра для дальнейшего лечения.