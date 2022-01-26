В прошлом году в Охматдет поступило с острым медикаментозным отравлением почти 100 юных самоубийц, которые решили покончить с собой с помощью таблеток.

В конце года 17-летняя жительница Киевской области поступила в отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций.

Она пыталась совершить самоубийство, съев пригоршню таблеток. У пациентки был диагностирован тяжелый токсический гепатит и печеночная недостаточность.

— Девушку сразу же подключили к аппарату искусственной печени, потому что собственный орган практически перестал работать. Подобные пациенты имеют большой летальный риск. Врачи боролись за жизнь девочки, применяли немало современных методик лечения, — отметил заведующий отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Александр Александрович Урин.

Кроме гепатита у девушки диагностировали тяжелую токсическую энцефалопатию. Некоторое время пациентка даже впадала в кому. Ее спасала мультидисциплинарная команда Охматдета: гематологи, инфекционисты, неврологи, травматологи, офтальмологи, эндокринологи, психологи и лабораторная служба больницы.

После интенсивного трехнедельного лечения в стенах Охматдета от тяжелого отравления с токсическим поражением печени девушку ждет длительная реабилитация. Основные показатели печени почти пришли к норме. Теперь нужна постоянная диета и прием лекарства, что даст шанс на восстановление печени и полноценную жизнь.

Мировой опыт свидетельствует, что у многих подобных пациентов такие случаи завершаются летально, а в лучшем случае – развитием цирроза и потребностью в пересадке печени.

В прошлом году в больницу поступило около 100 пациентов, пытавшихся совершить самоубийство, наглотавшись таблеток. Большая часть этих детей в возрасте от 11 до 18 лет.

Страшная статистика постоянно увеличивается. Поэтому родителям нужно внимательнее относиться к своим детям, разговаривать с малышами и подростками, а при первой необходимости обращаться за помощью к специалистам.

Источник: Охматдет