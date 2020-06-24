В Украине собираются развернуть вторую волну больниц для больных коронавирусом.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы уже работаем над развертыванием второй волны наших больниц, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией. То есть мы уже осознаем, что некоторым областям с таким отношением к нашим рекомендациям понадобятся дополнительные места, — сказал он.

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Степанов призвал украинцев подумать о цифрах коронавируса в стране и соблюдать рекомендации Минздрава, чтобы помочь себе и медикам.

— Подумайте над тем, что когда-то может закончиться и вторая волна больниц, и третья волна, и просто не будет возможности оказывать медицинскую помощь, — добавил он.

На протяжении последних двух недель в Украине существенно выросло количество новых инфицирований. Ежедневно в стране фиксируется не менее 800 новых пациентов.

24 июня в Украине установлен новый антирекорд по количеству новых больных за сутки — 940 человек. Всего в стране уже более 39 тыс. случаев коронавируса.

Фото: Минздрав